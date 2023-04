Ucraina, cosa c'è di vero nelle carte top secret? Nuovi video di esecuzioni (Di mercoledì 12 aprile 2023) - I portavoce del Cremlino ha chiesto anche di verificare l'autenticità di un video che sta girando sui social (e che noi abbiamo scelto di non mostrare) in cui si vede la decapitazione di un soldato ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 12 aprile 2023) - I portavoce del Cremlino ha chiesto anche di verificare l'autenticità di unche sta girando sui social (e che noi abbiamo scelto di non mostrare) in cui si vede la decapitazione di un soldato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Se sono cialtroni, in malafede, anti-italiani o semplici analfabeti funzionali, di una cosa si può essere certi: ha… - NicolaPorro : ?? Clamorosa rivelazione del NYT. L'imbarazzo del Pentagono: 'Stiamo indagando'. Cosa c'è nei file segreti ?? #Usa… - mentecritica : Per quanto possa risultare utile alla causa ucraina la cessata attività di un violento propagandista russo, si deve… - Gabri81950364 : @lukeskynozer @Cri_Giordano Tra l'altro lasci che aggiunga una cosa che mi è venuta in mente ora, magari è uno spun… - pippoxpoppi : RT @RobertoAvventu2: RUSSI E UCRAINI SONO FRATELLI Prima del colpo di stato del 2014 abbiamo un Zelensky che addirittura difende l'uso de… -