Ucraina, Cnn: sui social video di soldati Kiev decapitati (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Due agghiaccianti video con soldati ucraini decapitati sono stati diffusi in questi giorni sui social. Il primo, riferisce la Cnn, appare più recente e sarebbe stato girato vicino Bakhmut. L’altro dovrebbe risalire all’estate scorsa, a giudicare dalle piante circostanti. Diffuso su un canale pro russo l’8 aprile, il primo video sarebbe stato girato dai mercenari della Wagner a Bakhmut, ma la Cnn non è in grado di confermare il luogo. Si vedono i corpi di due soldati ucraini decapitati, e con le mani tagliate, che giacciono accanto ad un veicolo militare distrutto. Una voce fuori campo, apparentemente distorta per non permetterne l’identificazione, racconta con espressioni volgari che il mezzo è saltato su una mina, uccidendo i due ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Due agghiaccianticonucrainisono stati diffusi in questi giorni sui. Il primo, riferisce la Cnn, appare più recente e sarebbe stato girato vicino Bakhmut. L’altro dovrebbe risalire all’estate scorsa, a giudicare dalle piante circostanti. Diffuso su un canale pro russo l’8 aprile, il primosarebbe stato girato dai mercenari della Wagner a Bakhmut, ma la Cnn non è in grado di confermare il luogo. Si vedono i corpi di dueucraini, e con le mani tagliate, che giacciono accanto ad un veicolo militare distrutto. Una voce fuori campo, apparentemente distorta per non permetterne l’identificazione, racconta con espressioni volgari che il mezzo è saltato su una mina, uccidendo i due ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoCampa10 : RT @putino: Il direttore della CIA William Burns ha dichiarato che Putin 'non è seriamente intenzionato a negoziare' sulla guerra in Ucrain… - Luxgraph : L’incoronazione di Carlo è nel caos totale: tempi sforati, posti in bilico, lite sui vestiti #corriere #news #2022… - Luxgraph : L’aviazione europea deve pagare altri 820 miliardi per azzerare le emissioni: i voli saranno più cari #corriere… - putino : Il direttore della CIA William Burns ha dichiarato che Putin 'non è seriamente intenzionato a negoziare' sulla guer… - Luxgraph : Gli antidiabetici e gli altri farmaci in arrivo per perdere peso #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie… -