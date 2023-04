Ucraina | bombardata area residenziale di Nikopol | 4 feriti

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Kiev, 12 apr. (Adnkronos) - Le truppe russe hanno bombardato l'di, nell'oblast di Dnipropetrovsk, ferendo quattro civili. Lo ha comunicato il governatore regionale Serhii Lysak, aggiungendo che i soccorritori hanno estratto da sotto le macerie un uomo e una donna, entrambi di 72 anni, successivamente ricoverati in ospedale. Secondo quanto riferito, altri due civili, un uomo di 87 anni e una donna di 74 anni, riceveranno cure mediche a casa. Il bombardamento ha danneggiato 13 case, due fabbricati agricoli e un'auto, ha aggiunto il governatore.

Guerra Ucraina, i bombardamenti della Russia stanno creando molti problemi all'Ucraina che da qualche settimana appare in difficoltà sul campo di battaglia. A confermarlo è ...