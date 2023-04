Twitter passa da 8mila a 1500 dipendenti, Elon Musk: “Non mi sono divertito per niente” (Di mercoledì 12 aprile 2023) I tagli al personale di Twitter dal giorno dell’insediamento di Elon Musk hanno portato il numero di dipendenti da 8mila a 1.500: un’operazione che l’amministratore delegato di Tesla e SpaceX ha definito, in un’intervista alla Bbc, “dolorosa”, che “non mi ha divertito per niente”. Con il rientro di gran parte degli inserzionisti – tra i quali Volkswagen e General Motors – l’azienda che gestisce il social network sarebbe anche “quasi in pareggio”. L’ondata di licenziamenti ha colpito in particolare molti ingegneri, indebolendo la piattaforma dal punto di vista tecnologico: a gennaio il social si è bloccato quattro volte, rispetto alle nove di tutto il 2022. Un gruppo di dipendenti ed ex lacvoratori ha detto al New York Times che la piattaforma è “sempre ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 aprile 2023) I tagli al personale didal giorno dell’insediamento dihanno portato il numero didaa 1.500: un’operazione che l’amministratore delegato di Tesla e SpaceX ha definito, in un’intervista alla Bbc, “dolorosa”, che “non mi haper”. Con il rientro di gran parte degli inserzionisti – tra i quali Volkswagen e General Motors – l’azienda che gestisce il social network sarebbe anche “quasi in pareggio”. L’ondata di licenziamenti ha colpito in particolare molti ingegneri, indebolendo la piattaforma dal punto di vista tecnologico: a gennaio il social si è bloccato quattro volte, rispetto alle nove di tutto il 2022. Un gruppo died ex lacvoratori ha detto al New York Times che la piattaforma è “sempre ...

