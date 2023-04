Twitter, Musk: “I dipendenti erano 8mila, ora sono 1.500” (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Quando Elon Musk ha acquistato Twitter c’erano “poco meno di ottomila” dipendenti e ora ce ne sono “1.500”. Così l’amministratore delegato di Twitter nel corso di una intervista esclusiva alla Bbc. Musk ha aggiunto che “non è affatto divertente” e può, a volte, essere “doloroso” licenziare qualcuno. Inoltre, non riesce a farlo di persona perché “non è possibile parlare con così tante persone faccia a faccia”, ha detto Musk. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Quando Elonha acquistatoc’“poco meno di ottomila”e ora ce ne“1.500”. Così l’amministratore delegato dinel corso di una intervista esclusiva alla Bbc.ha aggiunto che “non è affatto divertente” e può, a volte, essere “doloroso” licenziare qualcuno. Inoltre, non riesce a farlo di persona perché “non è possibile parlare con così tante persone faccia a faccia”, ha detto. L'articolo proviene da Italia Sera.

