Tutti i nomi delle aziende di Stato scelti dal governo Meloni (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Eni, Leonardo e Poste Italiane. Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Enel convocata per 10 maggio, il Mef – titolare del 23,59% del capitale – ha depositato, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione: 1. Paolo Scaroni (presidente) 2. Flavio Cattaneo (ad) 3. Alessandro Zehenter (cons) 4. Johanna Arbib Perugia (cons) 5. Fiammetta Salmoni (cons) 6. Olga Cuccurullo (consigliere) Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Eni convocata per il 10 maggio, il Mef – titolare del 4,34% del capitale e per il tramite della Cassa depositi e prestiti (partecipata all’82,77% dal Mef) di un ulteriore 25,76% – ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il ministero dell’Ecoa eFinanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Eni, Leonardo e Poste Italiane. Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Enel convocata per 10 maggio, il Mef – titolare del 23,59% del capitale – ha depositato, di concerto con il Ministeroimprese e del made in Italy (Mimit), la seguente lista per lana del nuovo consiglio di amministrazione: 1. Paolo Scaroni (presidente) 2. Flavio Cattaneo (ad) 3. Alessandro Zehenter (cons) 4. Johanna Arbib Perugia (cons) 5. Fiammetta Salmoni (cons) 6. Olga Cuccurullo (consigliere) Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Eni convocata per il 10 maggio, il Mef – titolare del 4,34% del capitale e per il tramite della Cassa depositi e prestiti (partecipata all’82,77% dal Mef) di un ulteriore 25,76% – ...

