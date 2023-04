Tutti i dubbi sulla Madonna di Trevignano. E intanto la santona riappare in tv (Di mercoledì 12 aprile 2023) La procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo, mentre la diocesi di Civita Castellana ha avviato un’indagine interna per fare luce sulle attività religiose svolte dalla veggente Gisella Cardia Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 aprile 2023) La procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo, mentre la diocesi di Civita Castellana ha avviato un’indagine interna per fare luce sulle attività religiose svolte dalla veggente Gisella Cardia

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanscalfarotto : Leggiamo che Richetti ha dubbi sulle scelte di Renzi. Prima gli chiedono il passo indietro, poi non sono convinti.… - stebellentani : Se io fossi una donna indecisa se abortire o consegnare il neonato alla 'culla per la vita' dopo questo orrore (tut… - DavideCoc : RT @CafCisl: Al Caf CISL, lo sportello Colf e Badanti ti offre l’assistenza necessaria per risolvere tutti i tuoi dubbi sui contratti di la… - Gazzismo : @ilgenoano @Clad_Mele @Telenord Un conto è dire che gli episodi ci stanno girando a favore, un altro è dire che gli… - AngelaCafcislbt : RT @CafCislPuglia: Hai un aiuto in casa come colf, badanti, baby sitter, governanti, assistenti domestici? Al Caf Cisl abbiamo uno sportell… -