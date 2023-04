Turisti-ladri ad Anacapri sorpresi dai finanzieri Restituita la refurtiva La negoziante non denuncia la coppia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ABosurgi : RT @rep_napoli: Rubano occhiali ad Anacapri, turisti-ladri presi dai finanzieri [aggiornamento delle 15:45] - rep_napoli : Rubano occhiali ad Anacapri, turisti-ladri presi dai finanzieri [aggiornamento delle 15:45] - Stampa_Estera : RT @d_kesapli: Turisti nel mirino dei #borseggiatori a Roma, 7 arresti Questo il bilancio dei controlli mirati eseguiti dai carabinieri nei… - d_kesapli : Turisti nel mirino dei #borseggiatori a Roma, 7 arresti Questo il bilancio dei controlli mirati eseguiti dai carabi… - Piergiulio58 : Furti a Roma, ecco come agiscono i ladri tra i tavolini del centro storico: 4 arresti a Pasqua. Il video diffuso da… -

... composto dal maresciallo Michele Spitaleri e dai finanzieri Marco Vincenti e Pasquale Caponnetto ) hanno ripercorso le strade del tour della gita dei duee in poche ore li hanno ...Roma, presi i predoni delle auto: erano l'incubo dei. Così rubavano i bagagli dalle auto a noleggio IL BOTTINO Ancora in corso gli accertamenti per quantificare il bottino con cui i...Al fine di garantire ai cittadini edi godere in sicurezza delle bellezze dell'Umbria e ...più periferiche al fine di prevenire i furti in abitazione e arginare il rischio che ipotessero ...

Rubano occhiali ad Anacapri, turisti-ladri presi dai finanzieri JUORNO.it

hanno ripercorso le strade del tour della gita dei due turisti-ladri e in poche ore li hanno individuati. Addosso avevano la refurtiva che è stata restituita alla titolare del negozio. La negoziante ...Sono stati sorpresi dai finanzieri - che li tenevano d'occhio attraverso le telecamere di sorveglianza - mentre stavano rubando occhiali da sole da un negozio del centro storico di Anacapri. Il nucleo ...