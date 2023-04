Turismo: non solo mare, nel post-Covid Sharm punta a un’offerta integrata culturale nel Sinai (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nell’anno della rinascita, in Egitto nuovi progetti per attrarre visitatori in tutta l’area del Mar Rosso E’ l’anno della rinascita turistica, il 2023, anche per l’Egitto. Una destinazione penalizzata, negli ultimi anni, prima dalle tensioni seguite alla ‘Primavera araba’, che nel 2011 scosse l’intera regione del Nord Africa, e poi, come per tutto il mondo, dallo stop imposto dalla pandemia e dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Ma che già in questi primi mesi del 2023 ha registrato arrivi tornati ai livelli pre-Covid e che ora guarda al futuro con nuovo slancio e nuovi progetti, persino nelle sue regioni da sempre più gettonate, come il Mar Rosso. A partire dalla sua ‘perla’, Sharm el Sheikh, angolo di paradiso esotico a sole tre ore di volo dal nostro paese (con collegamenti diretti da alcune città italiane o via Cairo con ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nell’anno della rinascita, in Egitto nuovi progetti per attrarre visitatori in tutta l’area del Mar Rosso E’ l’anno della rinascita turistica, il 2023, anche per l’Egitto. Una destinazione penalizzata, negli ultimi anni, prima dalle tensioni seguite alla ‘Primavera araba’, che nel 2011 scosse l’intera regione del Nord Africa, e poi, come per tutto il mondo, dallo stop imo dalla pandemia e dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Ma che già in questi primi mesi del 2023 ha registrato arrivi tornati ai livelli pre-e che ora guarda al futuro con nuovo slancio e nuovi progetti, persino nelle sue regioni da sempre più gettonate, come il Mar Rosso. A partire dalla sua ‘perla’,el Sheikh, angolo di paradiso esotico a sole tre ore di volo dal nostro paese (con collegamenti diretti da alcune città italiane o via Cairo con ...

