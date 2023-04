Tunisi riapre ambasciata a Damasco | verso la riabilitazione internazionale della Siria?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr – Da undici anni lasi trova a combattere una devastante guerra contro il terrorismo. Come se non bastasse, in questi ultimi mesi, l’antico Paese del Vicino Oriente sta affrontando l’ennesima emergenza con migliaia di morti a causa del terremoto, scatenatosi lungo il confine turco-no. A incidere in modo terribilmente negativo su entrambi i gravi aspetti che hanno colpito il popolono, sono senza dubbio però le sanzioni imposte dall’Occidente e il boicottaggio diplomaticonei confrontiguidata dal suo leader Bashar Al Assad. L’Italia, purtroppo, come sappiamo non ha certo fatto eccezione, anzi… Dagli ottimi rapporti politici e commerciali con la, obbedendo supinamente a USA, UE ...