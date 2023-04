Trump, prima intervista dopo l’incriminazione: «Putin è intelligente, con lui avevo un buon rapporto» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Donald Trump torna ad affermare che Vladimir Putin è «molto intelligente». E di aver avuto con il presidente russo «un rapporto molto buono». Nell’intervista a Fox News, la prima dopo l’incriminazione a New York della scorsa settimana, l’ex presidente torna a tuonare. Ha parole di lode per il presidente cinese Xi Jinping, che definisce «un uomo brillante» in possesso di «aspetto, cervello, tutto». Poi torna a vantarsi del fatto di «andare molto d’accordo? con il dittatore nordcoreano Kim Jong Un, che ha incontrato tre volte durante il suo mandato. Trump infine etichetta come «grandi persone» i monarchi sauditi, compreso il principe ereditario Mohammed bin Salaman, considerato dall’intelligence Usa il mandante ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Donaldtorna ad affermare che Vladimirè «molto». E di aver avuto con il presidente russo «unmoltoo». Nell’a Fox News, laa New York della scorsa settimana, l’ex presidente torna a tuonare. Ha parole di lode per il presidente cinese Xi Jinping, che definisce «un uomo brillante» in possesso di «aspetto, cervello, tutto». Poi torna a vantarsi del fatto di «andare molto d’accordo? con il dittatore nordcoreano Kim Jong Un, che ha incontrato tre volte durante il suo mandato.infine etichetta come «grandi persone» i monarchi sauditi, compreso il principe ereditario Mohammed bin Salaman, considerato dall’intelligence Usa il mandante ...

