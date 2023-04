Trump: polizia e impiegati del tribunale piangevano per la mia incriminazione (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’ex presidente americano Donald Trump ha affermato che gli agenti di polizia e gli impiegati del tribunale piangevano per la sua incriminazione. Trump ha anche detto che non ha intenzione di rinunciare alla sua candidatura per le presidenziali del 2024. Trump: polizia e impiegati del tribunale piangevano per me L’ex presidente americano Donald Trump ha Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’ex presidente americano Donaldha affermato che gli agenti die glidelper la suaha anche detto che non ha intenzione di rinunciare alla sua candidatura per le presidenziali del 2024.delper me L’ex presidente americano Donaldha

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Billa42_ : Trump: polizia e impiegati del tribunale piangevano per la mia incriminazion - v2Dark : @JacobPiazz @CloacaDi E quindi rompere i coglioni per 2 vetrine spaccate nel contesto di una protesta sostanzialmen… - Michele20600106 : RT @Betty36174919: Trump condannato per frode fiscale, martedì dovrà presentarsi presso la polizia per le foto e le impronte digitali. GODO… - mtbrovna : @rambottini @MediasetTgcom24 ??????Ma se la polizia ne ha pure rese pubbliche alcune?????? Forse Lei è il figlio illegittimo di Trump???????? - MarkLenders : @aspide_l SENZA PRECEDENTI... mai un presidente americano era stato incriminato. il disegno fonde l'impronta che ri… -