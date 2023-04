Trump, 'non abbandonerò mai' la corsa alla Casa Bianca (Di mercoledì 12 aprile 2023) Donald Trump ha promesso ieri di "non abbandonare mai" la corsa alla Casa Bianca del 2024, nonostante sia stato incriminato con 34 capi d'accusa, ed ha insistito sul fatto che il presidente Joe Biden ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Donaldha promesso ieri di "non abbandonare mai" ladel 2024, nonostante sia stato incriminato con 34 capi d'accusa, ed ha insistito sul fatto che il presidente Joe Biden ...

