Trump chiede rinvio processo per aggressione sessuale: “Troppa attenzione mediatica” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Donald Trump ha chiesto il rinvio, di almeno un mese, dell’inizio del processo per diffamazione e aggressione sessuale ai danni di Elisabeth Jean Carroll, che dovrebbe iniziare il 25 aprile a New York, affermando che vi è ancora Troppa attenzione mediatica dopo la sua incriminazione per il processo legato alla vicenda Stormy Daniels. L’avvocato dell’ex presidente, Joe Tacopina, ha spiegato che la proroga servirebbe a “raffreddare” la situazione ed evitare che i giurati possano venire suggestionati e influenzati. “Il presidente Trump è un argomento costante nei media, ma la situazione attuale è particolare perché la recente copertura mediatica fa riferimento a una presunta condotta ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Donaldha chiesto il, di almeno un mese, dell’inizio delper diffamazione eai danni di Elisabeth Jean Carroll, che dovrebbe iniziare il 25 aprile a New York, affermando che vi è ancoradopo la sua incriminazione per illegato alla vicenda Stormy Daniels. L’avvocato dell’ex presidente, Joe Tacopina, ha spiegato che la proroga servirebbe a “raffreddare” la situazione ed evitare che i giurati possano venire suggestionati e influenzati. “Il presidenteè un argomento costante nei media, ma la situazione attuale è particolare perché la recente coperturafa riferimento a una presunta condotta ...

