Trump chiede il rinvio del processo per stupro: «I giudici sono influenzati dall'incriminazione di New York» (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto di ritardare di un mese l'inizio del processo in cui dovrà difendersi dalle accuse di violenza sessuale e diffamazione nei confronti dell'ex opinionista di Elle Magazine E. Jean Carroll. L'idea del tycoon americano è quella di lasciar passare un periodo di tempo dopo la storica incriminazione stabilita dalla corte di New York. Evento che secondo Trump è stato oggetto di una «copertura inondata di pregiudizi» da parte della stampa. Secondo quanto si legge in una lettere inviata dai legali di Trump al giudice Lewis Kaplan di Manhattan, la prima data utile per dare il via al processo sarebbe il 23 maggio prossimo. Solo così la sua posizione potrebbe ricevere una valutazione equa, sostiene.

