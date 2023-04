Truffe online, banche prese in ostaggio con conti correnti nel mirino (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid Le Truffe online sono, nostro malgrado, all’ordine del giorno, tanto da considerare quasi le banche, e gli istituti di credito in generale, letteralmente presi in ostaggio periodicamente da malviventi senza scrupoli, pronti a tutto pur di mettere le mani sui risparmi di una vita dei poveri cittadini. Il fenomeno è molto più diffuso di quanto vorremmo immaginare, e sperare, poiché a tutti gli effetti affonda le proprie radici nel cosiddetto phishing, ovvero nel tentativo di rubare i dati sensibili dei consumatori, mediante l’invio di messaggi di posta elettronica, o SMS, contraffatti, in cui i malviventi si fingono letteralmente l’istituto di credito di appartenenza. Ma come funziona la truffa? scopriamolo assieme. Ricevete gratis le offerte Amazon con i codici sconto gratis le nuove promozioni ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid Lesono, nostro malgrado, all’ordine del giorno, tanto da considerare quasi le, e gli istituti di credito in generale, letteralmente presi inperiodicamente da malviventi senza scrupoli, pronti a tutto pur di mettere le mani sui risparmi di una vita dei poveri cittadini. Il fenomeno è molto più diffuso di quanto vorremmo immaginare, e sperare, poiché a tutti gli effetti affonda le proprie radici nel cosiddetto phishing, ovvero nel tentativo di rubare i dati sensibili dei consumatori, mediante l’invio di messaggi di posta elettronica, o SMS, contraffatti, in cui i malviventi si fingono letteralmente l’istituto di credito di appartenenza. Ma come funziona la truffa? scopriamolo assieme. Ricevete gratis le offerte Amazon con i codici sconto gratis le nuove promozioni ...

