Truffe, attenzione alle telefonate di falsi venditori (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid Al gennaio 2024 l'Italia vedrà il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero per quanto riguarda il rifornimento di luce e gas in tutta la Nazione. Con il mercato tutelato i prezzi delle utenze di luce e gas e le varie tariffe sono regolamentate dall'Autorità. Con il passaggio al mercato libero invece ogni individuo è libero di scegliere il proprio gestore per l'energia elettrica il gas. I vantaggi sono sicuramente la possibilità di scegliere tra una vasta varietà di offerte e di scegliere delle tariffe a prezzo bloccato, che non variano nel tempo. D'altro canto, uno degli svantaggi di questa liberalizzazione è l'incremento di Truffe telefoniche legate al falsi venditori che convincono i clienti a sottoscrivere nuovi contratti di luce e gas. attenzione a queste Truffe Le ...

