All'esito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, gli investigatori della Squadra Mobile della locale Questura, nella mattinata odierna,...

Truffa aggravata e rapina ad anziana, 2 arresti a Benevento. Su richiesta della Procura di Benevento, la Polizia ha tratto in arresto due napoletani accusati - insieme ad altre persone ancora non identificate - di truffa aggravata e rapina aggravata in danno di persona anziana. Si tratta di un 22enne di Napoli e di un 41enne della provincia partenopea. Entrambi sono finiti ai domiciliari. All'esito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, gli investigatori della Squadra Mobile hanno eseguito il provvedimento restrittivo disposto dal gip del Tribunale di Benevento.