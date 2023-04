Truffa ad un’anziana: “Mi è caduto l’anello sul suo balcone”, entra in casa e la deruba (Di mercoledì 12 aprile 2023) entra casa anziana e deruba. Nuova Truffa ai danni di un’anziana di 91 anni. Con una scusa banale, “mi è caduto l’anello sul suo balcone”, entra nella casa della signora e la deruba. Un’azione fulminea e ben studiata, con la quale ha portato a casa un cospicuo bottino. Adesso i carabinieri della stazione locale stanno indagando per risalire alla malfattrice. (Continua…) Leggi anche: Crème caramel ritirata dai supermercati: tutti i dettagli Leggi anche: Andrea Papi ucciso dall’orso: orrore dopo la sua morte. È bufera su Selvaggia Lucarelli entra a casa di un’anziana di 91 anni e la deruba Le truffe ai danni ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 12 aprile 2023)anziana e. Nuovaai danni didi 91 anni. Con una scusa banale, “mi èsul suo”,nelladella signora e la. Un’azione fulminea e ben studiata, con la quale ha portato aun cospicuo bottino. Adesso i carabinieri della stazione locale stanno indagando per risalire alla malfattrice. (Continua…) Leggi anche: Crème caramel ritirata dai supermercati: tutti i dettagli Leggi anche: Andrea Papi ucciso dall’orso: orrore dopo la sua morte. È bufera su Selvaggia Lucarellididi 91 anni e laLe truffe ai danni ...

