True Detective | Night Country | Jodie Foster alle prese con un omicidio in Alaska nel teaser

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il quarto capitolo della serie di culto vede questa volta per protagonistanei panni di una poliziotta scomodacon un misterioso caso diinMeglio indossare il piumino più pesante in dotazione, perché il nuovo mistero da risolvere della serie cultsarà ambientato in. È quello che possiamo verificare nel primo trailer diffuso da Warner Bros. Discovery nel corso della conferenza stampa di stasera. Il titolo completo èed è statantata durante il grande evento dintazione di Max, il nuovo servizio di streaming che unisce HBO Max e ...

Meglio indossare il piumino più pesante in dotazione, perché il nuovo mistero da risolvere della serie cultsarà ambientato in Alaska. È quello che possiamo verificare nel primo trailer diffuso da Warner Bros. Discovery nel corso della conferenza stampa di stasera. Il titolo completo è...Di nuovo, 22 anni dopo Il Silenzio degli Innocenti. E' Jodie Foster la super star di: Night Country , nuova stagione della serie crime in arrivo su HBO Max entro fine anno, con Kali Reis al fianco dell'attrice due volte premio Oscar. Le due interpreteranno due...- Pubblicità -si sta dirigendo verso l'Alaska per la sua stagione più fredda di sempre. Warner Bros. Discovery ha rilasciato il primo trailer di: Night Country durante il grande evento ...

True Detective: Night Country, il Trailer con Jodie Foster Cinefilos.it

Discovery nel corso della conferenza stampa di stasera. Il titolo completo è True Detective: Night Country ed è stata presentata durante il grande evento di presentazione di Max, il nuovo servizio di ...In occasione della giornata dedicata agli investitori, HBO Max ha pubblicato il nuovo trailer ufficiale della quarta attesissima stagione di True Detective. La serie antologica, come ogni volta, ...