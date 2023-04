Troppi turisti, caos al Murales di Maradona: l’idea in vista della festa scudetto (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le festività di Pasqua hanno eletto Napoli come una delle regine del Turismo in Italia. Sono stati ben 230mila i turisti che hanno affollato la città nel weekend e a Pasquetta, con una meta ambitissima di visite: il Murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli. Ebbene, stando a quanto riportato sull’edizione odierna di Repubblica, la Prefettura e il Comune di Napoli starebbe pensano a un piano per far defluire le persone verso il Murales nel miglior modo possibile, prevedendo la stessa affluenza anche per la festa scudetto del Napoli. Ecco quanto evidenziato: Tutor con pettorine nei weekend per accogliere e provare a disciplinare l’afflusso della folla davanti al Murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli. Si tratta dei giovani ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le festività di Pasqua hanno eletto Napoli come una delle regine del Turismo in Italia. Sono stati ben 230mila iche hanno affollato la città nel weekend e a Pasquetta, con una meta ambitissima di visite: ildiai Quartieri Spagnoli. Ebbene, stando a quanto riportato sull’edizione odierna di Repubblica, la Prefettura e il Comune di Napoli starebbe pensano a un piano per far defluire le persone verso ilnel miglior modo possibile, prevedendo la stessa affluenza anche per ladel Napoli. Ecco quanto evidenziato: Tutor con pettorine nei weekend per accogliere e provare a disciplinare l’afflussofolla davanti aldiai Quartieri Spagnoli. Si tratta dei giovani ...

