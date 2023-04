Troppe foto di figli online, ogni anno 300 a bambino (Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - foto del bimbo il primo giorno di scuola, o mentre mangia, dorme, svolge attività divertenti in casa. Per tanti genitori condividere sui social media le foto dei propri figli è un'abitudine consolidata, talvolta accompagnata dall'aggiunta di dettagli quali il nome del piccolo, la sua età e dove vive. Secondo uno studio europeo, ogni anno i genitori condividono online una media di 300 foto riguardanti i propri figli e prima del quinto compleanno ne hanno già condivise quasi 1.000. Le prime tre destinazioni di queste foto sono Facebook (54%), Instagram (16%) e Twitter (12%). In agguato, però, ci sono rischi connessi allo "sharenting" (ossia l'abitudine a divulgare online ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI -del bimbo il primo giorno di scuola, o mentre mangia, dorme, svolge attività divertenti in casa. Per tanti genitori condividere sui social media ledei propriè un'abitudine consolidata, talvolta accompagnata dall'aggiunta di dettagli quali il nome del piccolo, la sua età e dove vive. Secondo uno studio europeo,i genitori condividonouna media di 300riguardanti i proprie prima del quinto complene hgià condivise quasi 1.000. Le prime tre destinazioni di questesono Facebook (54%), Instagram (16%) e Twitter (12%). In agguato, però, ci sono rischi connessi allo "sharenting" (ossia l'abitudine a divulgare...

