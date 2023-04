“Troppa fatica | torno in cella” | detenuto preferisce il carcere ai lavori socialmente utili

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Un 38enne di Seregno, in provincia di Monza, condannato a sette anni e quattro mesi per aver investito e ucciso un 22enne mentre era alla guida di un’auto ubriaco e senza patente, ha chiesto di essere riportato indopo aver ottenuto l’assegnazione ai. Ha detto di preferire l’ozio delalladel lavoro cui era stato assegnato. Eraper omicidio stradale e omissione di soccorso. La vittima si chiamava Chetra Sponsiello, originario di Civate, fu preso in pieno sulla statale 36 all’altezza dell’uscita di Monza, in direzione Milano: era sceso dall’auto per verificare i danni subiti dalla sua vettura, subito dopo un tamponamento. La condanna risale al luglio 2020: da pochi mesi il 38enne stava scontando la pena in regime di ...

'Troppa fatica lavorare, torno in cella". Per questo un 38enne di Seregno (Monza), condannato e detenuto per omicidio stradale e omissione di soccorso, dopo aver ottenuto l'assegnazione ai lavori socialmente ...

Ha detto di preferire l'ozio del carcere alla fatica del lavoro cui era stato assegnato. Era detenuto per omicidio stradale e omissione di soccorso. La vittima si chiamava Chetra Sponsiello, ...