"Troppa fatica, torno in cella", detenuto preferisce il carcere ai lavori sociali (Di mercoledì 12 aprile 2023) «Troppa fatica, torno in cella» . Per questo un 38enne di Seregno (Monza), condannato e detenuto per omicidio stradale e omissione di soccorso, dopo aver ottenuto l’assegnazione ai lavori socialmente... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 12 aprile 2023) «in» . Per questo un 38enne di Seregno (Monza), condannato eper omicidio stradale e omissione di soccorso, dopo aver ottenuto l’assegnazione aisocialmente...

