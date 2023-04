(Di mercoledì 12 aprile 2023) di Paola Palmiero Ho il massimo rispetto per la famiglia del povero ragazzo che è stato aggredito ed ucciso dall’orso, perché è sempre una vita che se ne è andata. Ma da questo ad accusare l’orso di essere un omicida ce ne corre. Quando si va nel bosco a passeggiare oppure a correre, come nel caso del ragazzo aggredito, c’è il rischio di incontrare orsi, oppure lupi, perché quello è il loro territorio ed il loro ambiente. Come se si entrasse nella loro tana. Ho ascoltato molti esperti in tv dire che gli orsi non aggrediscono l’uomo perché vogliono fare uno spuntino ma lo aggrediscono per paura. Se dovessimo vendicarci per tutti coloro che vengono aggrediti staremmo freschi! Ora gli amministratori delhanno deciso di punire l’orso “cattivo”. Come se ammazzando l’orso risolvessero il problema.che il povero orso non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @ilfattoblog: 'Gli amministratori del Trentino hanno deciso di punire l'orso 'cattivo'. Come se ammazzando l'orso risolvessero il proble… - FabioOffreda : RT @ilfattoblog: 'Gli amministratori del Trentino hanno deciso di punire l'orso 'cattivo'. Come se ammazzando l'orso risolvessero il proble… - ninnitarantino : RT @ilfattoblog: 'Gli amministratori del Trentino hanno deciso di punire l'orso 'cattivo'. Come se ammazzando l'orso risolvessero il proble… - ilfattoblog : Trentino, spero tanto che la povera orsa non si faccia catturare - PaoloAnnibali : RT @ilfattoblog: 'Gli amministratori del Trentino hanno deciso di punire l'orso 'cattivo'. Come se ammazzando l'orso risolvessero il proble… -

... 'Mancano tutte le nostre certezze' aveva detto, aggiungendo che 'che l'allenatore (Andrea ... La Gas Sales Piacenza affronterà l'Itas, dopo aver, come Civitanova, rimontato il passivo di ......aggredisce un 33enne che riesce a fuggire grazie al suo cane Leggi Anche Runner morto in, ... 'Mi sento di esprimere tutta la mia solidarietà ai familiari di Andrea,che non ci siano mai ...Dopo la morte di Antonio Papi, il runner di 26 anni aggredito e ucciso da un orso in, Antonio Rabbia , che a fine dicembre 2022 si è trovato in una situazione simile, ha ... "che non ci ...

Trentino, spero tanto che la povera orsa non si faccia catturare Il Fatto Quotidiano

Ora gli amministratori del Trentino hanno deciso di punire l’orso “cattivo”. Come se ammazzando l’orso risolvessero il problema. Spero tanto che il povero orso non si faccia catturare. E poi diciamola ...Andrea Papi è stato ucciso da un orso in Trentino: il dolore della famiglia, degli amici e della ragazza. Che racconta: «Sono voluta andare a vedere il posto dove è morto il ...