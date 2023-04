Trentino | identificata l’orsa che ha ucciso Andrea Papi | tre anni fa aveva aggredito due cacciatori

Leggi su tpi

(Di mercoledì 12 aprile 2023) È statache hail runner26enne: il suo nome è JJ4, gli scienziati del laboratorio della Fondazione Edmund Mach sono stati in grado di risalire a lei attraverso alcune analisi genetiche. Si tratta di un esemplare di 17, madre di tre cuccioli, che alcunifafatto nuovamente parlare di sé: nel 2020ferito due, Fabio e Christian Misseroni, padre e figlio, a pochi chilometri a valle del rifugio monte Peller, vicino Caldes. Come si legge sul sito della Lega Antivivisezione (Lav) “dallo scontro i due ne uscirono con alcune ferite non gravi, ma tanto bastò al Presidente della Provincia di Trento, ...