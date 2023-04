Trentesima giornata Serie A 2022/2023: le designazioni arbitrali (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la Trentesima giornata Serie A 2022/2023 in programma tra venerdì 14 e lunedì 17 aprile. Trentesima giornata Serie A 2022/2023: GLI ARBITRI DESIGNATI CREMONESE-EMPOLI: venerdì 14/04 h. 18.30 Arbitro: Zufferli Assistenti:Palermo-Mokthar Iv uomo: Orsato Var: Di Martino Avar: Di Bello SPEZIA-LAZIO: venerdì 14/04 h. 20.45 Arbitro: Irrati Assistenti: Bresmes-Scarpa Iv uomo: Santoro Var: Di Paolo Avar: Ayroldi BOLOGNA-MILAN: sabato 15/04 h. 15.00 Arbitro: Massa Assistenti: Colarossi-Del Giovane Iv uomo: Colombo Var: Di Bello Avar: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per lain programma tra venerdì 14 e lunedì 17 aprile.: GLI ARBITRI DESIGNATI CREMONESE-EMPOLI: venerdì 14/04 h. 18.30 Arbitro: Zufferli Assistenti:Palermo-Mokthar Iv uomo: Orsato Var: Di Martino Avar: Di Bello SPEZIA-LAZIO: venerdì 14/04 h. 20.45 Arbitro: Irrati Assistenti: Bresmes-Scarpa Iv uomo: Santoro Var: Di Paolo Avar: Ayroldi BOLOGNA-MILAN: sabato 15/04 h. 15.00 Arbitro: Massa Assistenti: Colarossi-Del Giovane Iv uomo: Colombo Var: Di Bello Avar: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Trentesima giornata Serie A 2022/2023: le designazioni arbitrali - lll_Calcio : RT @EmpoliFC: Luca Zufferli di Udine l’arbitro di #CremoneseEmpoli, gara valida per la trentesima giornata di #SerieA in programma venerdì… - joseseiperme : RT @ilRomanistaweb: ??? L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la trentesima giornata. I giallorossi osp… - ilRomanistaweb : ??? L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la trentesima giornata. I giallorossi… - EmpoliFC : Luca Zufferli di Udine l’arbitro di #CremoneseEmpoli, gara valida per la trentesima giornata di #SerieA in program… -

Consigli fantacalcio, 30° giornata Serie A 2022/2023 ... Rui Patricio tra i pali; in avanti Dybala, Milik e Cabral SALERNO - Il campionato di calcio di Serie A 2022 - 2023 si appresta ad affrontare la trentesima giornata . Si gioca dal 14 al 17 ... Serie A, La Penna per il Napoli e Pairetto per l'Inter Partirà venerdì la trentesima giornata del campionato di Serie A con Cremonese - Empoli e Spezia - Lazio: ecco tutte le designazioniNapoli - Verona è stata affidata all'arbitro La Penna, mentre la Lazio di Maurizio ... Arbitri Serie A, le designazioni per la 30ª giornata di campionato Arbitri Serie A, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la trentesima giornata di campionato Rese note le designazioni arbitrali della 30ª giornata di Serie A. Eccole nel dettaglio qui di seguito. CREMONESE ... ... Rui Patricio tra i pali; in avanti Dybala, Milik e Cabral SALERNO - Il campionato di calcio di Serie A 2022 - 2023 si appresta ad affrontare la. Si gioca dal 14 al 17 ...Partirà venerdì ladel campionato di Serie A con Cremonese - Empoli e Spezia - Lazio: ecco tutte le designazioniNapoli - Verona è stata affidata all'arbitro La Penna, mentre la Lazio di Maurizio ...Arbitri Serie A, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per ladi campionato Rese note le designazioni arbitrali della 30ªdi Serie A. Eccole nel dettaglio qui di seguito. CREMONESE ... Probabili formazioni 30^ giornata Serie A 2022/2023: titolari e novità FantaMaster UFFICIALE – La Penna è l’arbitro designato per Napoli-Verona: la sestina completa Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... ARBITRO, Guida per Fiore-Atalanta. Al VAR c'è Fabbri Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata ad arbitrare Fiorentina-Atalanta in programma lunedì sera per il 30° turno in Serie A. Assistenti Mondin e Massara, al VAR ... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata ad arbitrare Fiorentina-Atalanta in programma lunedì sera per il 30° turno in Serie A. Assistenti Mondin e Massara, al VAR ...