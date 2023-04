Treni fermi venerdì 14 aprile dalle ore 9 alle 17 | previsti ritardi e cancellazioni | è bene informarsi per tempo presso Trenitalia

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Sulla carta si prefigura come una mobilitazione in grado di mettere seriamente in crisi tutto i comparto ferroviario, comportando anchetotali e parziali di Frecce, Intercity eRegionali ditalia. Questo è il preoccupante scenario davanti al quale rischiano di trovarsi quanti viaggeranno14ore 9.0017.00, dopo che il personaletalia ha dato la sua adesione allo sciopero proclamatoorganizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie. Gli effetti, in termini di, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di ...