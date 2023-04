Tre miliardi in deficit per tagliare il cuneo fiscale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Via libera del Consiglio dei ministri al Def. Meloni: “Stabilità, credibilità e crescita” – Il ministro dell’economia Giorgetti: “Prudenza, ma puntiamo alla crescita del Pil e dell’occupazione” – Il Consiglio dei ministri ieri sera ha approvato il Documento di economia e finanza. Per il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti “la prudenza di questo documento è ambizione responsabile. Abbiamo davanti a noi grandi sfide, dai cambiamenti climatici al declino demografico della popolazione italiana ma anche notevoli opportunità di aprire una nuova fase di sviluppo del nostro Paese”. “Le riforme avviate intendono riaccendere la fiducia nel futuro – prosegue Giorgetti – tutelando la natalità e le famiglie anche attraverso la riforma fiscale che privilegerà i nuclei numerosi. Inoltre riconoscerà lo spirito imprenditoriale quale motore di sviluppo economico, promuovendo il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 aprile 2023) Via libera del Consiglio dei ministri al Def. Meloni: “Stabilità, credibilità e crescita” – Il ministro dell’economia Giorgetti: “Prudenza, ma puntiamo alla crescita del Pil e dell’occupazione” – Il Consiglio dei ministri ieri sera ha approvato il Documento di economia e finanza. Per il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti “la prudenza di questo documento è ambizione responsabile. Abbiamo davanti a noi grandi sfide, dai cambiamenti climatici al declino demografico della popolazione italiana ma anche notevoli opportunità di aprire una nuova fase di sviluppo del nostro Paese”. “Le riforme avviate intendono riaccendere la fiducia nel futuro – prosegue Giorgetti – tutelando la natalità e le famiglie anche attraverso la riformache privilegerà i nuclei numerosi. Inoltre riconoscerà lo spirito imprenditoriale quale motore di sviluppo economico, promuovendo il ...

