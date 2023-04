Tre giorni di permesso legge 104: le giornate festive intercorrenti non vengono computate. Orientamento Aran (Di mercoledì 12 aprile 2023) Come si devono considerare i giorni festivi intercorrenti tra i tre giorni di permesso ex legge n.104/1992 chiesti dalla docente supplente per la giornata del venerdì, del lunedì e martedì? L'Aran ricorda le disposizioni dell’art. 19, comma 1, del CCNL Scuola del 29.11.2007. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 aprile 2023) Come si devono considerare ifestivitra i trediexn.104/1992 chiesti dalla docente supplente per la giornata del venerdì, del lunedì e martedì? L'ricorda le disposizioni dell’art. 19, comma 1, del CCNL Scuola del 29.11.2007. L'articolo .

