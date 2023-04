Trasferimento migranti del Sai di Caserta, scatta la protesta: “Spediti in comuni isolati, come faremo con gli studi?” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiE’ tutto pronto per il Trasferimento dei migranti del Sai di Caserta, il Sistema di Accoglienza e Inclusione sospeso a metà febbraio per sei mesi dal ministero dell’Interno su richiesta del Comune. Dei 105 che erano nelle scorse settimane, ne sono rimasti una settantina, che andranno, come stabilito dal Viminale, nei Sai di altre province e regioni in cui c’era spazio; ma un gruppo di migranti, tutti di origine africana, contesta il Trasferimento, trattandosi di ragazzi che in questi anni di Sai avevano iniziato un percorso di reale inclusione e integrazione, frequentando istituti scolastici, scuole calcio, corsi di formazione; il grosso dei migranti, una ventina, tutti pachistani e bengalesi, andrà tra Bologna e la sua area metropolitana ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiE’ tutto pronto per ildeidel Sai di, il Sistema di Accoglienza e Inclusione sospeso a metà febbraio per sei mesi dal ministero dell’Interno su richiesta del Comune. Dei 105 che erano nelle scorse settimane, ne sono rimasti una settantina, che andranno,stabilito dal Viminale, nei Sai di altre province e regioni in cui c’era spazio; ma un gruppo di, tutti di origine africana, contesta il, trattandosi di ragazzi che in questi anni di Sai avevano iniziato un percorso di reale inclusione e integrazione, frequentando istituti scolastici, scuole calcio, corsi di formazione; il grosso dei, una ventina, tutti pachistani e bengalesi, andrà tra Bologna e la sua area metropolitana ...

