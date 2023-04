Traffico Roma del 12-04-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare soloquello dell’orario di punta tra laFiumicino e la diramazioneSud e Terre nel lungo l’interna tra Cassia bis Prenestina raccomandiamo prudenza sulla diramazioneSud a causa di un incidente tra Torrenova e Provenendo dall’autostrada del sole sul tratto Urbano della A24 continuano gli spostamenti in uscita dalla città Anche qui segnaliamo un tamponamento in prossimità di Viale della Serenissima proviene dalla tangenziale nessun cambiamento su via della Foro Italico sempre trafficato tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni ulteriore attenzione sulla tangenziale è perché per la presenza di un incidente in prossimità dell’uscita per via Prenestina non si escludono ...