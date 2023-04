Traffico Roma del 12-04-2023 ore 18:30 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare solo Traffico quello dell’orario di punta tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud e Terre nel lungo l’interna tra Cassia bis Prenestina raccomandiamo prudenza sulla diramazione Roma Sud a causa di un incidente tra Torrenova e Provenendo dall’autostrada del sole sul tratto Urbano della A24 continuano gli spostamenti in uscita dalla città Anche qui segnaliamo un tamponamento in prossimità di Viale della Serenissima proviene dalla tangenziale nessun cambiamento su via della Foro Italico sempre trafficato tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni ulteriore attenzione sulla tangenziale è perché per la presenza di un incidente in prossimità dell’uscita per via Prenestina non si escludono ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare soloquello dell’orario di punta tra laFiumicino e la diramazioneSud e Terre nel lungo l’interna tra Cassia bis Prenestina raccomandiamo prudenza sulla diramazioneSud a causa di un incidente tra Torrenova e Provenendo dall’autostrada del sole sul tratto Urbano della A24 continuano gli spostamenti in uscita dalla città Anche qui segnaliamo un tamponamento in prossimità di Viale della Serenissima proviene dalla tangenziale nessun cambiamento su via della Foro Italico sempre trafficato tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni ulteriore attenzione sulla tangenziale è perché per la presenza di un incidente in prossimità dell’uscita per via Prenestina non si escludono ...

Blitz antidroga a Roma nei quartieri Pigneto e Tor Pignattara

Operazione anti droga dei carabinieri a Roma nei quartieri di Tor Pignattara e Pigneto. Quindici le misure cautelari disposte dal Gip su richiesta della dda locale. L'indagine Cnosso ha permesso di smantellare una banda attiva nel traffico di droga.

Stanotte sulla A2 chiuse le uscite di Maccarese e Torrimpietra

Dalle 21:00 di mercoledì 12 alle 3:00 di giovedì 13 aprile, sarà chiusa l'uscita di Maccarese Fregene, per il traffico proveniente sia da Roma sia dalla SS1 Aurelia. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Torrimpietra. Dalle 2:00 alle 5:00 di giovedì 13 aprile, sarà chiusa stazione di Torrimpietra.

Manifestazione a Roma il 18 aprile

Manifestazione contro il cosiddetto Decreto Cutro, che chiama alla mobilitazione il 18 aprile a Roma. Il decreto, si legge: 'Com'è possibile sostenere che queste misure preverranno il traffico di esseri umani? Si tratta invece di misure che aumenteranno la vulnerabilità dei migranti.'