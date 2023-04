Traffico Roma del 12-04-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna in aumento gli spostamenti tra la Pontina è la diramazioneSud stessa situazione sul tratto Urbano della A24 in uscita dae su via della Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni Maggiore prudenza sulla via del mare dove a causa di un incidente sono possibili code tra via di Malafede via di Mezzocammino in direzione del centro acittà nel dettaglio su via della Camilluccia da ieri nuovi interventi di manutenzione comportano il transito tramite riduzione di carreggiata in prossimità di via dei Colli della Farnesina termine lavori previsto il 26 aprile cantieri anche su via Salaria dove si viaggia con senso unico alternato tra via Tirso e viale Regina Margherita ...