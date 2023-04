Traffico Roma del 12-04-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Luceverdetrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare auto in fila in carreggiata interna per la diramazionenord della Tiburtina te la diramazionesud della via Appia è ancora per un incidente precedente tra la Colombo laFiumicino in carreggiata esterna tra la diramazionenord della classe è ancora traFiumicino e da Laurentina è tra La Rustica alla tv il file sull’autostrada per l’aeroporto di Fiumicino tra via Isacco Newton e la Cristoforo Colombo code sul tratto Urbano della A24L’Aquila tra Togliatti la tangenziale Tra Tor cervare raccordo sulla Pontina con le due direzioni tra via di Vallerano e Pomezia con un incidente segnalato verso Pomezia sulla tangenziale est code tra il bivio per la 24 via dei Campi Sportivi ...