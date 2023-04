Traffico Roma del 12-04-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 aprile 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul grande raccordo anulare auto in fila in carreggiata interna tra la diramazionenord e la Tiburtina e code tra la diramazionesud della via Appia ancora code per incidente tra la Colombo le aFiumicino rallentamenti a tratti in carreggiata esterna tra la trionfa Casal del Marmo tra laFiumicino e la Laurentina è ancora più avanti tra La Rustica Tiburtina file sull’autostrada per l’aeroporto di Fiumicino 3 via Isacco Newton e la Cristoforo Colombo in direzione delle lunghe code sulle tratto Urbano della A24L’Aquila tra torcervara la tangenziale Tra Tor Cervara il raccordo anulare in direzione fuorisulla Pontina code nelle due direzioni tra via ...