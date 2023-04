Trabattelli e sicurezza sul lavoro: ecco nuova normativa (Di mercoledì 12 aprile 2023) Aggiornamento norma di sicurezza sul lavoro per i Trabattelli professionali secondo la nuova normativa europea UNI EN1004-1 anno 2021 Stiamo assistendo purtroppo a diversi incidenti ed anche gravi infortuni sul lavoro spesso dovuti alla distrazione od alla fretta degli operatori oppure una concomitanza di cause riportate nella seguente equazione: Distrazione + Fretta + Attrezzature inadeguate = Incidente Sicuro? Allo scopo ci pregiamo informarvi nuova normativa. A far data dal primo gennaio 2022 è entrata in vigore la nuova normativa Europea UNI EN1004-1 anno 2021. Essa regolamenta l’uso dei Trabattelli senza ancoraggio a muro e sostituisce la precendente normativa Il nuovo ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Aggiornamento norma disulper iprofessionali secondo laeuropea UNI EN1004-1 anno 2021 Stiamo assistendo purtroppo a diversi incidenti ed anche gravi infortuni sulspesso dovuti alla distrazione od alla fretta degli operatori oppure una concomitanza di cause riportate nella seguente equazione: Distrazione + Fretta + Attrezzature inadeguate = Incidente Sicuro? Allo scopo ci pregiamo informarvi. A far data dal primo gennaio 2022 è entrata in vigore laEuropea UNI EN1004-1 anno 2021. Essa regolamenta l’uso deisenza ancoraggio a muro e sostituisce la precendenteIl nuovo ...

Come il noleggio di attrezzature con easyNoleggio può aiutarti a risparmiare sui tuoi progetti edili Anche trabattelli, bagni chimici e box monoblocco rientrano tra le attrezzature utilizzate in disposizione attrezzature da lavoro professionali che permettano di lavorare con efficienza e sicurezza