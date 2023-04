Tottenham, per il post Lloris si guarda in Italia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Tottenham è in cerca di un nuovo portiere. Hugo Lloris, 36 anni, non sarà più il portiere titolare nel caso arrivasse... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilè in cerca di un nuovo portiere. Hugo, 36 anni, non sarà più il portiere titolare nel caso arrivasse...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Tottenham, per il post Lloris si guarda in Italia: Il Tottenham è in cerca di un nuovo portiere. Hugo Lloris, 36 an… - GiuliaLoglisci_ : ?? Dice che devo stare attento a quello che dico? Stia attento lui che non lo mandino via per l’ennesima volta, com… - Lovo_official : RT @VitoGirolamo27: ?????Stasera a San Siro, come per Milan-Tottenham, verrà allestita una coreografia che impegnerà tutto lo stadio. Per… - Gianpaolo_5 : @thomas_novello9 @breathe1973 Vero, ma quell'anno andarono in giro per l'Europa a insegnare calcio (persino al Bern… - asg7139 : @Liguglia Meglio per lei. Per stasera non sono né ottimista né pessimista perché da un lato il Milan è molto masoch… -