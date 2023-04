Torta salata light alle zucchine | senza sfoglia | velocissima e dietetica

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Laè una ricetta facilissima da realizzare, dalla grande resa e dalla bassa spesa. Perfetta per un aperitivo con gli amici di sempre, si presta a trasformarsi in piatto unico per un pic-nic in spiaggia o in montagna. Andrà a ruba: è fantastica calda e appena sfornata, ma non perde sapore neppure se gustata fredda o a temperatura ambiente! Anche per questa ragione, si rivela versatile e impareggiabile in qualsiasi circostanza. Morbida e compatta con pochissime calorie, è ideale se si segue un regime alimentare ipocalorico. Una manciata scarsa di farina, niente burro, solo 2 uova e tanta tanta verdura accompagnata dalla ricotta, rigorosamenteper un risultato davvero dietetico. Convincerete davvero tutti, anche i palati più raffinati. Curiose di ...

