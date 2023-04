Torre del Greco, arrestato 53enne affiliato al clan Falanga (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il 53enne, ritenuto affiliato al clan Falanga, è stato arrestato dai carabinieri di Torre del Greco e dovrà scontare 1 anni e 15 giorni di detenzione. Deve scontare 12 anni e 15 giorni di detenzione domiciliare, per associazione di tipo mafioso finalizzata gli stupefacenti e per detenzione abusiva di armi, Domenico Falanga, 53enne ritenuto affiliato Leggi su 2anews (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il, ritenutoal, è statodai carabinieri didele dovrà scontare 1 anni e 15 giorni di detenzione. Deve scontare 12 anni e 15 giorni di detenzione domiciliare, per associazione di tipo mafioso finalizzata gli stupefacenti e per detenzione abusiva di armi, Domenicoritenuto

