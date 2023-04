Toro Scatenato di Martin Scorsese per la prima volta al cinema in 4k dall' 8 al 10 maggio

(Di mercoledì 12 aprile 2023)'8 al 10, per celebrare il restauro in 4K della pellicola, Lucky Red riporta in sala uno dei pilastri della storia deldi. "Questo è spettacolo!", esclamava il personaggio di Jake LaMotta in una delle prime sequenze del capolavoro di'8 al 10, per celebrare il restauro in 4K della pellicola, Lucky Red è orgogliosa di riportare in sala uno dei pilastri della storia del. Uscito nel 1980,segna la quarta collaborazione tra il regista e Robert De Niro, che qui veste magistralmente i panni di uno dei più grandi ...

Per chi, per motivi anagrafici, nel 1980, ha visto Toro Scatenato al cinema, il ricordo è quello di una visione indimenticabile. Quel film, ispirato alla vita del pugile italo - americano Jake LaMotta, fotografato in uno splendido bianco e nero da ...

