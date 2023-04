(Di mercoledì 12 aprile 2023) Fotografia, arte pubblica e impegno. Sono questi alcuni degli elementi distintivi delJR, che partendo da una banlieu parigina è riuscito a portare la sua arte in tutto il mondo. E attualmente è in corso alle Gallerie d’Italia dila sua primapersonale italiana. Un’installazione intitolata “Déplacé?e?s”, un percorso espositivo che occupa quasi 4.000 metri quadrati, realizzato in collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo e curata da Arturo Galansino. La personale delJR aCollegata allanei giorni scorsi si è svolta “Inside Out”, un’azione di arte pubblica che negli anni ha toccato oltre 140 paesi del mondo, e che ha avuto come protagonista un van ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Torino, scatti d’arte “sociale”: in piazza San Carlo cittadini in mostra con l’artista francese JR (video)… - decaleuphoria : altri scatti di torino ????? - AgenziaASI : Torino Roma 0-1 vista con gli scatti del fotografo Fabio Petrosino - ArielaPiattelli : RT @shalomroma: Fino al 17 luglio allwe Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino ‘Ruth Orkin. Una nuova scoperta’, a cura di Anne Morin. (… - shalomroma : Fino al 17 luglio allwe Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino ‘Ruth Orkin. Una nuova scoperta’, a cura di Anne M… -

La brevettò e la presentò all'Expo Generale didel 1884, occasione in cui fu pure premiato. ... il getto d'acqua bollente che passa attraverso il macinino viene pompato ae non di ...Ma è stato il tribunale dia fare la parte del leone per le somme recuperate: le sentenze ...servizio dopo avere stipulato contratti di tipo "breve" alla mancata considerazione deglidi ...... alle provocazioni di Lee Lozano alla Pinacoteca Agnelli, agli iconicidi Eve Arnold da ... Abbonati per leggere anche Leggi ancheriporta alla luce i capolavori di Leonardo. E Sgarbi ...

Torino, oltre 200 scatti in piazza San Carlo: è Inside Out di Jr Corriere della Sera

L'inquinamento rappresenta una minaccia globale per l'ambiente e per la salute umana. Triste primato per il nostro Paese.Dopo avere sconfitto Humbert agli Atp di Montecarlo, il tennista italiano Lorenzo Sonego ha sventolato la sciarpa del Torino in segno di giubilo.