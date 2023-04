Torino, ecco il nome per convincere Juric a restare (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Torino inizia a lavorare in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale è quello di trattenere Ivan Juric sulla panchina,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilinizia a lavorare in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale è quello di trattenere Ivansulla panchina,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InfoCLM : Ecco tutti gli appuntamenti CLM a Torino che legge: letture in classe, occasioni di confronto, dialoghi tra generaz… - sportli26181512 : Torino, ecco il nome per convincere Juric a restare: Il Torino inizia a lavorare in vista della prossima stagione.… - Toro_News : ?? | FOCUS La #Salernitana è in salute e ha appena pareggiato con l'#Inter: #Sousa ha cambiato qualcosa nella dispo… - Aupl : Tanta voglia di c2c per Carolina ma i soldi per magnare dormire e arrivare a Torino non so ecco vendo mutande usate - Linkiesta : ?? ECCO IL NUOVO NUMERO DE LINKIESTA ECCETERA DEDICATO AL VIAGGIO ?? ?? Nelle principali edicole di Milano, Roma, Tor… -