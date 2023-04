Torino Comics, tutto pronto per la 27esima edizione (Di mercoledì 12 aprile 2023) Torna dal 14 al 16 aprile Torino Comics. L’evento, organizzato da Just for fun in joint venture con Gl events Italia, richiama ogni anno decine di migliaia di appassionati da tutta Italia. La manifestazione si svolge nei Padiglioni 1, 2 e 3 di Lingotto Fiere. Tante le novità della XXVII edizione. Sono sette le aree tematiche: Area Comics, con i protagonisti del mondo del fumetto, sketch e disegni personalizzati, conferenze e incontri; Area Cosplay:competizioni internazionali, grandi ospiti, karaoke e karacosplay; Games, Esport e Videogames, con le finali nazionali dei tornei dei più importanti titoli del mercato, giochi di ruolo, di carte e da tavolo e la presenza dei maggiori editori italiani; Musica & live con intrattenimento, esibizioni e concerti; Cinema una sala che ospita la rassegna di cinema d’animazione; ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Torna dal 14 al 16 aprile. L’evento, organizzato da Just for fun in joint venture con Gl events Italia, richiama ogni anno decine di migliaia di appassionati da tutta Italia. La manifestazione si svolge nei Padiglioni 1, 2 e 3 di Lingotto Fiere. Tante le novità della XXVII. Sono sette le aree tematiche: Area, con i protagonisti del mondo del fumetto, sketch e disegni personalizzati, conferenze e incontri; Area Cosplay:competizioni internazionali, grandi ospiti, karaoke e karacosplay; Games, Esport e Videogames, con le finali nazionali dei tornei dei più importanti titoli del mercato, giochi di ruolo, di carte e da tavolo e la presenza dei maggiori editori italiani; Musica & live con intrattenimento, esibizioni e concerti; Cinema una sala che ospita la rassegna di cinema d’animazione; ...

