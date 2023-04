Tomaso Trussardi | nuovo business | l' investimento a sorpresa

(Di mercoledì 12 aprile 2023), l'imprenditore bergamasco ex marito di Michelle Hunziker ed ex proprietario dell'omonima griffe lanciata dal padre Nicola, sborsando 130mila euro è diventato terzo azionista col 20% di Hss Holding Studi Dentistici, network di studi dentistici in franchising lanciato da Federico Reggiani. Qualche settimana fa, infatti, a Milano davanti al notaio Ciro De Vivo è stato registrato un atto di cessione quote col quale la Jet Holding di Reggiani ha ceduto alla All In One TT dila citta partecipazione per il citato corrispettivo con ciò diluendosi al 26,7% mentre il secondo azionista col 25% è la Levi-re di Matteo Levi. Hsd ha l'8% della nuova società operativa Novestar, di cui Reggiani ha direttamente il 49% e il 5% tramite Jet Holding, che già controlla alcune strutture dentistiche. Di Novestar è socio di ...

