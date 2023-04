Tomaso Trussardi floppa con la moda e punta sui denti È il nuovo terzo azionista del network di Chicco Reggiani

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il marchio didi lusso nato a Bergamo nel 1991 da Dantesi butta in unbusiness. In particolare quello dei. L’imprenditore, nonchè ex marito della conduttrice televisiva Michelle Hunziker, finito da poco nella bufera mediatica per... Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... omarsivori : Tomaso Trussardi floppa con la moda e punta sui dentiÈ il nuovo terzo azionista del network di Chicco Reggiani - UBrignone : RT @tempoweb: Tomaso #Trussardi, nuovo business: l'investimento a sorpresa #12aprile #iltempoquotidiano - tempoweb : Tomaso #Trussardi, nuovo business: l'investimento a sorpresa #12aprile #iltempoquotidiano - Morphea0806 : Lo sapevi? Nel 2022 è scoppiata anche la coppia Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due si sono separati dopo u… - karencorallo2 : Separazioni tra star •Francesco Totti e Ilary Blasi •Gisele Bündchen e Tom Brady •Michelle Hunziker e Tomaso Trus… -

... pose d'amore CON I FIGLI Fotogallery - Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol in vacanza in Brasile A BERGAMO ALTA Fotogallery -festeggia 40 anni con Michelle Hunziker: ...Il 2022 è stato un anno molto impegnativo per la Hunziker, l'anno del divorzio condopo ben otto anni di relazione e due figlie. Durante il loro matrimonio vivevano in una bellissima villa a Bergamo , ma con la fine di questo capitolo, Michelle volta pagina e mostra ..., l'imprenditore bergamasco ex marito di Michelle Hunziker ed ex proprietario dell'omonima griffe lanciata dal padre Nicola, sborsando 130mila euro è diventato terzo azionista col 20% ...

Tomaso Trussardi, festa per i 40 anni (e c'è anche Michelle Hunziker!) Vanity Fair Italia

L’imprenditore bergamasco è diventato il terzo azionista (al 20%) di Hss Holding Studi Dentistici, il network di studi in franchising di Chicco Reggiani ...Sole, 9 anni, e Celeste, 8, le figlie che Michelle ha avuto con Tomaso Trussardi, sono al settimo cielo. Cesare ancora non è andato a casa della nonna Michelle, ma per lei è solo questione di giorni: ...