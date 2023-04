TIM Power Supreme Web con 150GB e Young 5G con 100GB, si parte da 7 euro (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid TIM, gestore blasonato in Italia e forse il più famoso, avrebbe deciso di prendere in mano la situazione. L’azienda starebbe facendo di tutto per recuperare gran parte dei suoi vecchi clienti, cercando di adeguarsi agli standard imposti dal mercato. Per questo motivo sono nate due offerte nuove che stanno facendo il giro del web per via delle loro caratteristiche eccezionali. L’obiettivo sarà quindi sempre lo stesso anche in questo caso, ovvero battere la concorrenza con i prezzi migliori e cercando di portargli via quanti più utenti. TIM ha scelto: sono nate due offerte straordinarie che arrivano ad offrire al pubblico 150 giga in 5G ogni mese Riportare dalla propria parte un gran numero di utenti può essere un buon punto di inizio per i gestori che hanno perso un po’ di terreno. Per questa motivazione sono nate diverse proposte ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid TIM, gestore blasonato in Italia e forse il più famoso, avrebbe deciso di prendere in mano la situazione. L’azienda starebbe facendo di tutto per recuperare grandei suoi vecchi clienti, cercando di adeguarsi agli standard imposti dal mercato. Per questo motivo sono nate due offerte nuove che stanno facendo il giro del web per via delle loro caratteristiche eccezionali. L’obiettivo sarà quindi sempre lo stesso anche in questo caso, ovvero battere la concorrenza con i prezzi migliori e cercando di portargli via quanti più utenti. TIM ha scelto: sono nate due offerte straordinarie che arrivano ad offrire al pubblico 150 giga in 5G ogni mese Riportare dalla propriaun gran numero di utenti può essere un buon punto di inizio per i gestori che hanno perso un po’ di terreno. Per questa motivazione sono nate diverse proposte ...

