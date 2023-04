Tiktoker sfigurata dopo un’iniezione di filler | «Le labbra continuano a gonfiarsi e per questo sono stata bullizzata»

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Jessica Cailey Burko è unae i suoi videodiventati virali sulla maggior parte delle piattaforme social a causa della sua disavventura con il. La content creator desiderava ingrandire un po’ lema qualcosa è andato storto e il suo viso è rimasto sfigurato per diversi giorni. E a causa del suo aspetto, Jessica è. La storia di Jessica Cailey Burko Jessica Cailey Burko ha voluto raccontare su TikTok quello che per lei è stato “il peggior giorno della sua vita”, ovvero quando si è iniettata ilnelleche la ragazza inglese si è sottoposta al trattamento, le suediventate dieci volte più gonfie del previsto. Uscita dalla clinica, e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CrestaLaila : Tiktoker sfigurata dopo un'iniezione di filler: «Le labbra continuano a gonfiarsi e per questo sono stata bullizzat… - infoitcultura : Tiktoker sfigurata dopo un'iniezione di filler: «Le labbra continuano a gonfiarsi e per questo sono stata bullizzat… - PressReview99 : Tiktoker sfigurata dopo un'iniezione di filler: «Le labbra continuano a gonfiarsi e per questo sono stata bullizzat… -

Donnalisi, il video di Edoardo Donnamaria non piace ad Antonella Fiordelisi Spunta il commento di leidopo un'iniezione di filler: 'Le labbra continuano a gonfiarsi e per questo ...Chanel Totti, laMartina ora pubblica gli screenshot delle chat: 'Ecco le prove del tradimento' Pubblica un video di 20 secondi su TikTok durante una riunione di lavoro e viene licenziata: l'...Donnalisi, il video di Edoardo Donnamaria non piace ad Antonella Fiordelisi Spunta il commento di leidopo un'iniezione di filler: 'Le labbra continuano a gonfiarsi e per questo ...

Tiktoker sfigurata dopo un'iniezione di filler: «Le labbra continuano a gonfiarsi e per questo sono stata bull leggo.it

«Le donne me lo invidiano», questa la ragione per cui una donna non lascia uscire il marito di casa, non facendolo uscire nemmeno per andare ...Jessica Cailey Burko è una tiktoker e i suoi video sono diventati virali sulla maggior parte delle piattaforme social a causa della sua disavventura con il filler.