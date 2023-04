Vai agli ultimi Twett sull'argomento... linealaterale : Il linguaggio va aggiornato, quello dello sport soprattutto. Se proprio c'è bisogno d'imitare qualcuno tanto vale f… - Seba64292974 : La gente che vede un video di tiktok dove usano le forbici con la punta arrotondata, costruisce una minchiata e spa… -

Sale quindi ancora di più l'attesa per l'evento musicale didell'inizio dell'estate umbra in ...www.chromafestival.it www.instagram.com/chromafestival_ www.facebook.com/ChromaFestival www.... Moda. L'oggetto del desiderio di febbraio è la giacca con sciarpa di Toteme Le ballerine ... Le scarpe si caratterizzano per la silhouette a, per le due fibbie metalliche che abbracciano il ...... è un mood romantico e cocoon quello che caratterizza il trend ' Vanilla Girl', che susta ... Il tutto si traduce in un beautycase essenziale chetutto sulla naturalezza e la freschezza . ...

TikTok punta tutto sulla scoperta con la nuova sezione “Esplora” WIRED Italia

A differenza di Facebook, TikTok deve buona parte della sua notorietà alla capacità di collegare gli utenti con argomenti di proprio interesse piuttosto che con persone della loro cerchia di amici e ...Perfino la vincitrice della settima edizione, Nikita Pelizon, non è ancora stata invitata a Verissimo, programma di punta di Canale 5 . Negli anni passati, infatti, la conduttrice Silvia Toffanin ha ...