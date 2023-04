The Muppets Mayhem | nel trailer della serie Disney+ ci sono anche Danny Trejo e Kevin Smith

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Moltissime le guest star presenti nella nuovacon protagonisti i mitici Muppet di casa Disney. Disney ha diffuso in streaming ilufficiale di Theche seguirà il mitico gruppo rock dei Muppet impegnato nel registrare il suo primo album in studio. Nel corsoprima stagione, la ElectricBand si imbatteràin alcune grandi celebrità, tra cui, Ryan Seacrest, Sofia Carson, Morgan Freeman, Lil Nas X, Billy Corgan, Tommy Lee, "Weird Al" Yankovic e molti altri. "Thesegue la ElectricBand - Dr. Teeth alla voce e alle tastiere, Animal alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : #TheMuppetsMayhem - Il trailer svela le guest star della serie in arrivo su #Disney+ -

05 aprile 2023 I Muppet sono pronti a tornare sul piccolo schermo. I famosi pupazzi ideati da Jim Henson negli anni '50 saranno di nuovo protagonisti nella serie TVMayhem . Creato da Adam F. Goldberg (Goldbergs ), insieme a Bill Barretta e Jeff Yorkes, lo show è incentrato sulla bandElectric Mayhem pronta a tuffarsi in un'avventura musicale ...Mayhem sarà incentrata sugli Electric Mayhem, celebre band 'ufficiale' dei, impegnati nella registrazione del primo ...Disney+, con un teaser , ha annunciato la data di uscita in streaming della nuova serieMayhem : l'appuntamento per i fan dei simpatici personaggi è stato fissato per il 10 maggio. Il progetto è stato sviluppato e scritto da Adam F. Goldberg (Goldbergs) in collaborazione ...

The Muppets Mayhem: il trailer svela le guest star della serie in ... BadTaste.it Cinema

Disney+ ha pubblicato un nuovo poster per Muppets Mayhem la nuova serie in arrivo a maggio in esclusiva sulla piattaforma streaming ...Gamereactor Italia. Guarda i trailer più recenti dedicati ai videogiochi, ma anche le nostre ultime interviste dalle fiere e dalle convention più importanti del mondo. Gamereactor utilizza i cookie pe ...